В Елани восстановят гауптвахты для мобилизованных

Гауптвахты, то есть помещения для содержания военнослужащих, подвергнутых аресту в виде дисциплинарного взыскания, восстановят для мобилизованных в Уральском окружном учебном центре Елани (Камышловский район, Свердловская область). Советующее поручение дало Минобороны России по запросу депутата Госдумы Максима Иванова.

«Еще в ноябре обсуждали с командованием Елани, что ''губа'' в учебных центрах все-таки нужна. Потому что на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведет себя не по уставу дерзко. Таких надо показательно садить под замок»,— написал Максим Иванов.

Напомним, в октябре 2022 года крупные торговые точки в Елани прекратили продажу алкоголя мобилизованным. Впрочем, как говорил Максим Иванов, мобилизованные находят другие способы пронести алкоголь: приобрести продукцию в «небольших магазинах» или получить ее от родных и знакомых. В ноябре один из мобилизованных после употребления алкоголя захлебнулся рвотными массами.

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Диана Сунагатуллина