Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Босфор закрыт из-за севшего на мель судна с Украины

Следовавший с Украины в Турцию сухогруз сел на мель в Босфорском проливе. В настоящее время пролив временно закрыт для движения судов, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

Предыдущая фотография
Судно МКК-1

Судно МКК-1

Фото: Reuters / Yoruk Isik

Фото: Reuters / Yoruk Isik

Следующая фотография
1 / 2

Судно МКК-1

Фото: Reuters / Yoruk Isik

Фото: Reuters / Yoruk Isik

«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов»,— говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По информации Совместного координационного центра, 15 января украинские порты покинуло три судна с 55 619 т зерна и другого продовольствия. 14 января с Украины в Турцию отправилось два сухогруза с более чем32 тыс. т ячменя и подсолнечного масла.

Сухогрузы под флагом Турции вывозят сельхозпродукцию с Украины в рамках зернового соглашения, заключенного Россией, Турцией, ООН и Украиной 22 июля 2022 года. Изначально оно было рассчитано до 18 ноября, позже его автоматически продлили на 120 дней. По данным Минсельхоза Турции на 9 января, с начала реализации зерновой сделки из портов Украины вывезли 16,9 млн т сельхозпродукции. При этом только 5,4% от общего объема доставлено бедным странам.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...