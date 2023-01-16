Босфор закрыт из-за севшего на мель судна с Украины

Следовавший с Украины в Турцию сухогруз сел на мель в Босфорском проливе. В настоящее время пролив временно закрыт для движения судов, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

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«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов»,— говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По информации Совместного координационного центра, 15 января украинские порты покинуло три судна с 55 619 т зерна и другого продовольствия. 14 января с Украины в Турцию отправилось два сухогруза с более чем32 тыс. т ячменя и подсолнечного масла.

Сухогрузы под флагом Турции вывозят сельхозпродукцию с Украины в рамках зернового соглашения, заключенного Россией, Турцией, ООН и Украиной 22 июля 2022 года. Изначально оно было рассчитано до 18 ноября, позже его автоматически продлили на 120 дней. По данным Минсельхоза Турции на 9 января, с начала реализации зерновой сделки из портов Украины вывезли 16,9 млн т сельхозпродукции. При этом только 5,4% от общего объема доставлено бедным странам.

Милена Костерева