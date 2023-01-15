Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:01. В правительстве Воронежской области сообщили об обстреле сегодня утром подшефного Новопскова Луганской народной республики: «Атакой американской ракеты HIMARS, выпущенной с территории Украины, по предварительным данным, убиты двое мирных жителей и разрушен один жилой дом». Губернатор Александр Гусев заверил, что Воронежская область «по-прежнему продолжит оказывать поддержку всем своим подшефным районам ЛНР и помогать армии РФ в борьбе с врагом».

11:55. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с военнослужащими РФ, которые расквартированы на территории региона. По его словам, бойцы приехали из таких субъектов, как: Чувашия, Удмуртия, Волгоградская, Кировская, Воронежская, Самарская и Смоленская области. «В такие моменты понимаешь, что вся страна вместе,- отметил господин Гладков в своем телеграм-канале. - Точно понимаю, что парни стоят на защите своей страны и наших жителей - полутора миллионов человек Белгородской области. В ближайшее время передадим им дополнительное снаряжение».

«Еще раз повторюсь: с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Но, конечно же, как и всем близким людям, хочется сделать гораздо больше, чем положено по уставу. Поэтому стараемся выполнить все обещания»,- добавил губернатор.

8:00. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился впечатлениями о доставке очередного груза местным бойцам, участвующим в спецоперации, «в Кременную»: «Ребята сражаются на одном из самых непростых участков, достойно выполняют поставленные задачи. В благодарность за нравственный и боевой подвиг мы продолжаем помогать и поддерживать военнослужащих. Закупили все, о чем просили ребята». По словам главы региона, в посылку вошли: зимняя одежда и обувь, балаклавы, нижнее белье, термобелье, носки, перчатки, спальные мешки, генераторы, печи-буржуйки, спутниковые антенны и рации, тепловизоры, бинокли. Также передали бензопилы, болгарки, топоры, молотки, газовые баллоны, маскировочные сети, продукты питания, сигареты и медикаменты. Кроме того, вручили личные посылки от родственников. Общий вес собранных вещей составил 2,5 тонны.

«К сожалению, нельзя брать больше. Как я уже говорил, земля там «перепахана» боевыми действиями, дорог практически нет. Если машина застрянет, нужно иметь возможность вытолкнуть ее самостоятельно. Отсюда ограничения по весу»,- пояснил Андрей Клычков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 января

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...