Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 января

12:01. В правительстве Воронежской области сообщили об обстреле сегодня утром подшефного Новопскова Луганской народной республики: «Атакой американской ракеты HIMARS, выпущенной с территории Украины, по предварительным данным, убиты двое мирных жителей и разрушен один жилой дом». Губернатор Александр Гусев заверил, что Воронежская область «по-прежнему продолжит оказывать поддержку всем своим подшефным районам ЛНР и помогать армии РФ в борьбе с врагом».

11:55. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с военнослужащими РФ, которые расквартированы на территории региона. По его словам, бойцы приехали из таких субъектов, как: Чувашия, Удмуртия, Волгоградская, Кировская, Воронежская, Самарская и Смоленская области. «В такие моменты понимаешь, что вся страна вместе,- отметил господин Гладков в своем телеграм-канале. - Точно понимаю, что парни стоят на защите своей страны и наших жителей - полутора миллионов человек Белгородской области. В ближайшее время передадим им дополнительное снаряжение».

«Еще раз повторюсь: с обмундированием и питанием проблем нет никаких. Но, конечно же, как и всем близким людям, хочется сделать гораздо больше, чем положено по уставу. Поэтому стараемся выполнить все обещания»,- добавил губернатор.

8:00. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился впечатлениями о доставке очередного груза местным бойцам, участвующим в спецоперации, «в Кременную»: «Ребята сражаются на одном из самых непростых участков, достойно выполняют поставленные задачи. В благодарность за нравственный и боевой подвиг мы продолжаем помогать и поддерживать военнослужащих. Закупили все, о чем просили ребята». По словам главы региона, в посылку вошли: зимняя одежда и обувь, балаклавы, нижнее белье, термобелье, носки, перчатки, спальные мешки, генераторы, печи-буржуйки, спутниковые антенны и рации, тепловизоры, бинокли. Также передали бензопилы, болгарки, топоры, молотки, газовые баллоны, маскировочные сети, продукты питания, сигареты и медикаменты. Кроме того, вручили личные посылки от родственников. Общий вес собранных вещей составил 2,5 тонны.

«К сожалению, нельзя брать больше. Как я уже говорил, земля там «перепахана» боевыми действиями, дорог практически нет. Если машина застрянет, нужно иметь возможность вытолкнуть ее самостоятельно. Отсюда ограничения по весу»,- пояснил Андрей Клычков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 января