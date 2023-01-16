Аэропорт Нового Уренгоя впервые обслужил 1 млн пассажиров

За 2022 год аэропорт Новый Уренгой (управляется УК «Аэропорты Регионов», ЯНАО) обслужил чуть больше 1 млн пассажиров. По данным пресс-службы аэропорта, годовой пассажиропоток превысил показатели прошлого года на 7,9% и впервые в истории преодолел планку в 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Год стал для аэропорта знаковым по нескольким ключевым событиям. Это, безусловно, открытие нового пассажирского терминала и начало его тестовой эксплуатации. Также мы полностью завершили реконструкцию аэродрома без прекращения работы аэропорта», – рассказал исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

В 2022 году полеты из аэропорта совершались по 58 направлениям, из них 35 – это регулярные рейсы. Новыми маршрутами стали прямые рейсы в Горно-Алтайск, Барнаул, Волгоград и Минеральные Воды. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи. Наибольшее число пассажиров перевезли авиакомпании «Ямал», S7, UTair и «Аэрофлот».

Напомним, в прошлом году закончили модернизация аэропорта Ямала. Был построен новый пассажирский терминал и реконструирован аэродром. Общий объем инвестиций составил 12 млрд руб.

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