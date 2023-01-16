МВФ: ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП

Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить от 0,2% до 7% мирового ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). По данным экспертов, в некоторых странах экономика может упасть на 8–12%, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

По данным МВФ, глобальные потоки товаров и капитала выровнялись после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Однако пандемия коронавируса и российская военная операция на Украине «стали дополнительным испытанием для международных отношений и усилили скептицизм в отношении преимуществ глобализации».

Эксперты отмечают, что углубление торговых связей привело к значительному сокращению масштабов бедности в мире, при этом принося пользу потребителям с низким доходом в странах с развитой экономикой. Однако ограничения трансграничной миграции грозят лишить принимающие страны «ценных навыков» и сократить денежные переводы в страны происхождения мигрантов. Кроме того, снижение потоков капитала сократит прямые иностранные инвестиции, а отказ от международного сотрудничества «создаст риски для обеспечения жизненно важных глобальных общественных благ».

Как отмечает МВФ, «чем глубже фрагментация, тем выше затраты», а технологическое разделение значительно увеличит потери от торговых ограничений. Страны с низким уровнем дохода будут подвержены наибольшему риску, так как мировая экономика перейдет к «финансовой регионализации» и «фрагментированной глобальной платежной системе». «При меньшем разделении рисков на международном уровне (фрагментация.— "Ъ") может привести к более высокой макроэкономической волатильности, более серьезным кризисам и большему давлению на национальные резервы»,— добавили эксперты.

МВФ предупреждал, что военные действия на Украине, повышение процентных ставок регуляторами в развитых странах и последствия пандемии COVID-19 могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году. В октябре фонд понизил оценку роста глобального ВВП с 2,9% до 2,7% и говорил, что может продолжить понижение.

О динамике мировой экономики — в материале «Ъ» «Европейская инфляция снизилась к зиме».

Лаура Кеффер