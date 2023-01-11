Европейская инфляция снизилась к зиме

По предварительным данным Евростата, годовая инфляция в зоне евро в декабре замедлилась до 9,2% против 10,1% в ноябре. Вклад энергии по-прежнему оказался самым высоким (ее стоимость год к году увеличилась на 25,7% против 34,9% в ноябре), цены на продовольствие выросли на 13,8% (13,6% месяцем ранее), промтоваров — на 6,4% против 6,1%, услуг — на 4,4% против 4,2%. Базовая инфляция (без учета энергии и продовольствия), впрочем, также продолжила расти и составила 5,2% против 5% в ноябре.

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От дальнейшей ценовой динамики зависит скорость ужесточения монетарной политики ЕЦБ (в декабре ставки повышены сразу на 0,5 п. п.: по кредитам — до 2,5%, по депозитам — до 2%, по маржинальным кредитам — до 2,75%). Экономисты регулятора прогнозируют, что рецессия в зоне евро будет короткой (два зимних квартала), а инфляция замедлится до 6,3% (базовая — до 4,2%). На конец года аналитики, опрошенные ЕЦБ, прогнозируют уровень инфляции в 4,8%. «Из-за большей подверженности зоны евро энергетическим шокам, связанным с последствиями конфликта на Украине, суммарная инфляция в валютном блоке будет выше, чем в США, а базовая — ниже из-за менее выраженного давления на рынке труда»,— говорится в обзоре ЕЦБ. В США, напомним, после 4,8% инфляции в 2022 году по опросу резервного банка Филадельфии на конец 2023 года ожидается ее снижение до 3%.

В Goldman Sachs ждут, что ВВП зоны евро увеличится на 0,6% в этом году (ранее ждали спада на 0,1% год к году) и что первый квартал 2023 года продолжится ростом на 0,1% квартал к кварталу, и предполагают более сильное замедление инфляции — до 3,25% к концу 2023 года — на фоне резкого ужесточения политики ЕЦБ в ближайшие месяцы. «Энергетическая инфляция продолжает замедляться вслед за падением цены на газ. Газ подешевел с $3–4 тыс. за 1 тыс. куб. м летом примерно до $700»,— отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, предполагая, что при ставке ЕЦБ лишь в 2,5% и еще не отраженной в статистике рецессии в зоне евро регулятор продолжит повышать ставку и может поднять ее намного выше ожиданий рынка (пик в последнее время ожидался на уровне 3–3,5%). Ситуация с инфляцией в еврозоне тяжелее, чем в США, и максимальная ставка ЕЦБ может оказаться выше ставки ФРС (ее пик ожидается на уровне 5,25–5,5%), говорит он.

Татьяна Едовина