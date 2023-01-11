В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе высокий «желтый» уровень террористической опасности продлили до 26 января. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Решение было принято на основании сведений правоохранительных органов о возможной угрозе терактов.

«Правоохранительными органами, органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства»,— говорится в сообщении.

Впервые высокий уровень террористической опасности в Севастополе объявили в конце июля прошлого года. Поводом стала атака беспилотника на штаб Черноморского флота.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram