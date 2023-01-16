Клишас выступил за зеркальный ответ на запрет въезда россиян в страны ЕС

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас считает, что нужно вводить зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам. Он убежден, что это будет ответом «на открытую дискриминацию» россиян.

Господин Клишас прокомментировал слова замглавы МИД РФ Евгения Иванова о предъявлении странами Евросоюза (ЕС) невыполнимых визовых требований к гражданам РФ. Сенатор утверждает, что к россиянам в ЕС относятся «как к людям второго сорта», и такая политика странами Запада «проводится не первый день». По мнению Андрея Клишаса, надо «от слов и бесплодных сожалений» переходить к жестким ответным действиям», чтобы «защитить права россиян».

«Мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию»,— написал сенатор в Telegram.

С 12 сентября ЕС отменил упрощенную процедуру получения виз для россиян. 30 сентября границы для туристов из России закрыла Финляндия. Аналогичные ограничения ввели в Литве, Эстонии, Польше, Латвии и Чехии. Господин Иванов говорил, что считает нерациональным зеркальный ответ на запрет въезда россиян в страны ЕС.

О том, как теперь получить шенген, читайте в материале «Ъ FM» «Россияне ищут путь к шенгену».

Лаура Кеффер