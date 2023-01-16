CNN: Украина стала лабораторией для западного оружия

Вооруженный российско-украинский конфликт дал США и их союзникам редкую возможность изучить собственное оружие при интенсивном использовании, сообщил CNN со ссылкой на источники и на аналитиков. Один из собеседников, знакомый с данными западной разведки, заявил, что Украина стала «абсолютно оружейной лабораторией во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами».

Как отмечет телеканал, для американских военных боевые действия стали «невероятным источником данных» о полезности собственных систем. «Это боевые испытания в реальном времени»,— добавил источник телеканала.

Отмечается, что некоторые системы оказались не так эффективны, как это считалось ранее. Например, беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты. Вашингтон в ходе конфликта понял, что системы HIMARS требуют частого техобслуживания при интенсивном использовании. По мнению источника в Пентагоне, использование HIMARS на поле боя будет изучаться годами. Как отмечает телеканал, гаубицы M777 могут уйти в прошлое. Они изнашиваются, теряют в точности, их сложно быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня и трудно прятать.

По данным CNN, внесенные украинскими военными тактические новшества произвели впечатление на западных чиновников. Например, использование программ на планшетах и смартфонах для наведения на цели, применение малоразмерных дронов для сбрасывания гранат. Кроме этого США отслеживают использование российского вооружения. Источники обратили внимание на применение беспилотников-камикадзе. Они ожидают, что это будет одним из приоритетных направлений для внедрения в западные войска.

О наращивании поддержки Украины со стороны союзников — в публикации «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев