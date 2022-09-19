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Коммерсантъ FM
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Разработчики меняются в лице

Российские IT-компании осваивают Юго-Восточную Азию

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab планирует открыть офис в Таиланде и расширить присутствие в странах Юго-Восточной Азии. Росту спроса на российские решения на азиатских рынках может способствовать ужесточение законодательства в области безопасности данных в некоторых странах. Но компания в регионе столкнется с рядом сложностей, предупреждают эксперты: в их числе локальное законодательство, конкуренция с азиатскими и американскими разработчиками, а также местный менталитет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на IT-рынке рассказал, что один из крупнейших российских разработчиков систем распознавания лиц NtechLab планирует до конца года открыть офис в Таиланде и наладить экспорт своих продуктов в ряд стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Филиппины. «У компании сформирован пул партнеров из 20 вендоров в этих странах. Сейчас запущено несколько пилотных проектов в регионе, связанных с внедрением систем распознавания лиц»,— уточнил собеседник “Ъ”. В самой NtechLab отказались от комментариев.

NtechLab основана в 2015 году Артемом Кухаренко (25%) и Александром Кабаковым (17,5%), среди совладельцев также фонд Рубена Варданяна. Выручка компании по итогам 2021 года превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль — 88 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Среди продукции NtechLab — платформа мультиобъектной видеоаналитики (FindFace Multi), которая распознает лица и силуэты людей, библиотека с решениями для видеоаналитики FindFace SDK, конструктор для разработки приложений для смартфонов с биометрической идентификацией Ntech KYC и др. Среди заказчиков NtechLab — крупные производители операционных систем, а также ряд госучреждений, власти Москвы и Московской области (см. “Ъ” от 2 июня).

На фоне западных санкций российские поставщики софта все больше интересуются выходом на новые рынки, в том числе Юго-Восточной Азии. Председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев отмечает, что на фоне недавней утечки персональных данных 105 млн индонезийцев, например, правительство этой страны решило ужесточить законы с защитой персональных данных: «Наши решения помогают выполнить требования местных регуляторов, так что бизнес в них заинтересован».

Но работа в регионе специфична с точки зрения законодательства. С выходом на азиатский рынок, по мнению операционного директора разработчика промышленного ПО SimbirSoft Дмитрия Петерсона, могут возникнуть проблемы, связанные с разницей стандартов безопасности: «В РФ действуют требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 152-ФЗ "О персональных данных", в Европе — GDPR, в других регионах — свои отличающиеся аналоги».

Гендиректор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский отмечает, что присутствие на азиатских рынках требует существенных вложений, в том числе в адаптацию продуктов: «Мы, например, уже инвестировали в разработку технологий распознавания речи на тагальском языке (Филиппины), на английском с поддержкой акцентов, китайском (Малайзия, Сингапур)».

Также, уточняет Лев Матвеев, иностранным покупателям российского софта зачастую «сложно довериться чужакам», поэтому компаниям приходится действовать через партнеров и локальных представителей. Это может потребовать времени и дополнительных средств. Партнер Birch Legal Антон Баков согласен, что в регионе, куда выходит NtechLab, большое значение традиционно имеют личные связи, и в отдельных случаях их наличие критически важно: «Нам доводилось сталкиваться с самыми разными ситуациями в связи с этим — например, когда без наличия личного прямого контакта с конкретным должностным лицом наш клиент почти год не мог получить лицензию на осуществление необходимого ему вида деятельности».

Проблема еще и в сильной разнице менталитетов, добавляет юрист, а также наличии «большого количества условностей и неформальных норм, которые необходимо учитывать в работе».

Тимофей Корнев, Никита Королев, Екатерина Волкова

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