В правительстве Грузии заявили о неприемлемости вовлечения страны в российско-украинский конфликт

Грузинские власти не станут оказывать военную помощь ни одной из сторон российско-украинского конфликта, поскольку Грузия «не хочет быть в состоянии войны», заявила вице-премьер и министр культуры страны Тея Цулукиани. При этом она выразила надежду, что боевые действия на Украине вскоре закончатся победой украинского народа.

«Правительство Грузии не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние… Это основная, генеральная линия и позиция правительства… Мы прошли через слишком много войн… Мы очень хорошо помним, сколько это хлопот. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны»,— сказала госпожа Цулукиани (цитата по 1tv.ge).

Таким образом вице-премьер прокомментировала запрос украинской стороны о возвращении ей комплексов «Бук», переданных Грузии в 2008 году. Тея Цулукиани подчеркнула, что передача вооружения тогда не была безвозмездной. Ранее об этом сообщили в Минобороны Грузии.

После начала боевых действий на Украине грузинско-украинские отношения осложнились из-за отказа Грузии от прямой поддержки украинской стороны. В апреле Киев обвинил Тбилиси в скрытой помощи российскому руководству посредством контрабандных поставок товаров военного назначения.

Подробнее о претензиях в адрес Грузии — в публикации «Ъ» «На холмах Грузии везут в ночную мглу».

Андрей Сапожников