Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 января

14:25. В правительстве Воронежской области сообщили о возвращении части украинских детей, проживавших в регионе, домой. Власти уточнили, что в 2022 году из-за спецоперации в Бобров перебралась семья с 22 детьми, над которыми была оформлена опека. Сейчас же на Украине «объявилась мать пяти детей» и захотела вернуть их обратно: «Учитывая статус опекунства в приемной семье, мать имеет на это право. Но — главное — на это было и есть искреннее желание самих детей». По данным воронежского уполномоченного по правам ребенка Ирины Поповой, с детьми перед возвращением на Украину беседовали психологи, что зафиксировано в формате рабочей видеосъемки. Размещаемые ранее в интернете снимки, где дети якобы выражают негативные эмоции, по данным Поповой, истрактованы неверно: слезы детей — эмоции от долгой разлуки с матерью. На данный момент дети возвращены на Украину.

14:01. На военном полигоне Новооскольского городского округа Белгородской области проводятся плановые работы российских военнослужащих, администрация муниципалитета просит жителей сохранять спокойствие.

13:25. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о поездке в село Устинку Белгородского района, которое несколько раз подвергалось обстрелам со стороны Украины. Последний раз атака была в новогодние праздники и тогда один мирный житель погиб — «дедушка 80-ти лет». «Поговорил с его дочерью. Выплата на погибшего члена семьи еще не произведена, поставил задачу Владимиру Перцеву (главе района.— «Ъ-Черноземье») срочно перечислить средства на следующей неделе. По повреждениям в этом домовладении в настоящий момент проводится экспертиза, по ее окончании будем принимать решение по восстановлению. Всего же из 19 поврежденных домов восстановлено уже 11, в шести работы на завершающей стадии и по двум ждем результатов экспертизы»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 января