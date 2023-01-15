Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работа по переводу миссии «Луна-27» на российское оборудование начнется в 2023 году

Институт космических исследований РАН в 2023 году начнет переводить научное оборудование на российскую комплектацию, сообщил глава отдела ядерной планетологии института Игорь Митрофанов. По его словам, раньше разработка приборов производилась с применением импортной комплектации, «которую мы могли закупать у наших зарубежных коллег».

«Сейчас, поскольку наступили санкционные ограничения, мы будем (переходить на.— "Ъ") отечественную комплектацию»,— сказал господин Митрофанов ТАСС. Он отметил, что в 2023 году институт «точно будет работать» над импортозамещением. По словам господина Митрофанова, из-за санкций ученым приходится менять конструкторские решения.

Планировалось, что миссия «Луна-26» будет реализована в 2024 году, «Луна-27» — в 2025-м, «Луна-28» — в 2027–2028 годах. Однако из-за введения санкций запуск аппаратов может быть перенесен на срок до двух лет.

«Луна-25» — первая в истории современной России миссия на Луну. В ее рамках планируется отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Целями орбитального аппарата «Луна-26» станет глобальное картографирование минералогического состава Луны и топография ее поверхности. Аппарат «Луна-27» должен пробурить лунный грунт на глубину до двух метров, взять пробы и изучить их на месте. «Луна-28» должна отправить образцы грунта на Землю.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...