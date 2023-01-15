Работа по переводу миссии «Луна-27» на российское оборудование начнется в 2023 году

Институт космических исследований РАН в 2023 году начнет переводить научное оборудование на российскую комплектацию, сообщил глава отдела ядерной планетологии института Игорь Митрофанов. По его словам, раньше разработка приборов производилась с применением импортной комплектации, «которую мы могли закупать у наших зарубежных коллег».

«Сейчас, поскольку наступили санкционные ограничения, мы будем (переходить на.— "Ъ") отечественную комплектацию»,— сказал господин Митрофанов ТАСС. Он отметил, что в 2023 году институт «точно будет работать» над импортозамещением. По словам господина Митрофанова, из-за санкций ученым приходится менять конструкторские решения.

Планировалось, что миссия «Луна-26» будет реализована в 2024 году, «Луна-27» — в 2025-м, «Луна-28» — в 2027–2028 годах. Однако из-за введения санкций запуск аппаратов может быть перенесен на срок до двух лет.

«Луна-25» — первая в истории современной России миссия на Луну. В ее рамках планируется отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Целями орбитального аппарата «Луна-26» станет глобальное картографирование минералогического состава Луны и топография ее поверхности. Аппарат «Луна-27» должен пробурить лунный грунт на глубину до двух метров, взять пробы и изучить их на месте. «Луна-28» должна отправить образцы грунта на Землю.

Леонид Уварчев