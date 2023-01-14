В Тунисе прошли протесты против президента

Тысячи людей вышли на протесты в Тунисе на фоне обостряющегося экономического кризиса. В столице страны они прошли маршем против президента Кайса Саида. Отдельные митинги различных оппозиционных групп прошли в Тунисе при усиленном присутствии полиции, сообщает AFP.

Некоторые скандировали лозунги с требованием работы, поскольку безработица в этой североафриканской стране превысила 15%. Также Тунис столкнулся с трудностями при ввозе товаров первой необходимости, и теперь граждане этой страны испытывают нехватку продуктов, включая кофе, молоко и сахар.

Госдолг Туниса около 80% его валового внутреннего продукта. Страна в середине октября достигла принципиального соглашения с Международным валютным фондом о пакете финансовой помощи на сумму около $2 млрд, но он все еще ожидает окончательного утверждения.

Летом 2021 года президент Туниса отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Протестующие обвиняют господина Саида в стремлении установить новую диктатуру, сообщает AFP. Бывший профессор права Кайс Саид в 2019 году стал вторым демократически избранным президентом Туниса после свержения Зин аль-Абидина Бен Али, отмечает агентство.

О ситуации в стране читайте в публикации «Ъ» «Арабская весна обнуляется тунисской зимой».

Мария Федотова