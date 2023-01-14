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Коммерсантъ FM
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МХТ им. Чехова поставит «Мастера и Маргариту» без Воланда после увольнения Назарова

На сайте МХТ им. Чехова размещен состав спектакля «Мастер и Маргарита» на 29 января 2023, в котором отсутствует упоминание Воланда — одного из центральных персонажей постановки. Его роль исполнял актер Дмитрий Назаров, которого ранее вместе с его супругой Ольгой Васильевой уволили из театра.

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Дмитрий Назаров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Из анонса спектакля «Лес» на сайте МХТ пропал герой Геннадий Несчастливцев. Его также исполнял господин Назаров. Исчезновение из постановок персонажей, роли которых исполнял уволенный актер, в театре пока не комментировали. «По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается»,— сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

О том, что Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ, сегодня сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Актер работал в театре с 2003 года, широкой аудитории он наиболее известен по роли шефа Виктора Баринова в сериале «Кухня». Артист активно критикует политику российских властей в отношении Украины и публичных деятелей, поддерживающих боевые действия. На своем YouTube-канале он регулярно публикует стихотворения собственного сочинения, посвященные актуальным событиям.

Андрей Сапожников

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