МХТ им. Чехова поставит «Мастера и Маргариту» без Воланда после увольнения Назарова

На сайте МХТ им. Чехова размещен состав спектакля «Мастер и Маргарита» на 29 января 2023, в котором отсутствует упоминание Воланда — одного из центральных персонажей постановки. Его роль исполнял актер Дмитрий Назаров, которого ранее вместе с его супругой Ольгой Васильевой уволили из театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Назаров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Назаров

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Из анонса спектакля «Лес» на сайте МХТ пропал герой Геннадий Несчастливцев. Его также исполнял господин Назаров. Исчезновение из постановок персонажей, роли которых исполнял уволенный актер, в театре пока не комментировали. «По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается»,— сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

О том, что Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ, сегодня сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Актер работал в театре с 2003 года, широкой аудитории он наиболее известен по роли шефа Виктора Баринова в сериале «Кухня». Артист активно критикует политику российских властей в отношении Украины и публичных деятелей, поддерживающих боевые действия. На своем YouTube-канале он регулярно публикует стихотворения собственного сочинения, посвященные актуальным событиям.

Андрей Сапожников