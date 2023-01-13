Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 января

8:30. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в поздравлении с Днем российской печати «от души» поблагодарил местных журналистов за патриотическую позицию: «При вашем непосредственном участии в Орловской области развернулось поистине народное движение в поддержку Российской Армии, наших добровольцев, мобилизованных граждан и членов их семей. Эти усилия не прекращались и в праздничные новогодние дни. По словам главы региона, впереди у сотрудников СМИ «новые ответственные задачи во имя дальнейшего развития Орловского края, повышения уровня и качества жизни земляков, укрепления Российской державы».