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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:30. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в поздравлении с Днем российской печати «от души» поблагодарил местных журналистов за патриотическую позицию: «При вашем непосредственном участии в Орловской области развернулось поистине народное движение в поддержку Российской Армии, наших добровольцев, мобилизованных граждан и членов их семей. Эти усилия не прекращались и в праздничные новогодние дни. По словам главы региона, впереди у сотрудников СМИ «новые ответственные задачи во имя дальнейшего развития Орловского края, повышения уровня и качества жизни земляков, укрепления Российской державы».

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