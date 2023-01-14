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Коммерсантъ FM
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Постпред США при ООН призвала РФ усилить сотрудничество по зерновой сделке

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в замедлении проверок судов с продовольствием в украинских портах, которые отправляются в другие страны в рамках зерновой сделки. Она призвала Россию «немедленно усилить сотрудничество».

«Операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно. Из-за целенаправленного замедления Россией инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем они смогут доставить зерно»,— сказала госпожа Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН. Ее слова приводятся на сайте постпредства США.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны и из-за сохранения препятствий для российского экспорта.

О роли Турции в российско-украинском конфликте — в материале «Ъ» «Турция играет на двух полях».

Леонид Уварчев

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