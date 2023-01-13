Главные новости за 13 января. Кубань, Крым, Адыгея

В суд направили уголовное дело в отношении 45-летнего тиктокера Алексея Щетинина из Темрюкского района, который обвиняется в убийстве, разбое, 68 эпизодах краж, хищении и незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также применении насилия в отношении полицейских.

В кинотеатрах Анапы, Краснодара, Туапсе и Новороссийска с 19 января будут транслировать новый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

В Ейском районе на предприятии ООО «Торговый дом "Ясени"», являющемся очагом вспышки африканской чумы свиней, уничтожили все поголовье скота — 20 тыс. голов.

Ленинский районный суд начал рассматривать дело бывшего начальника отдела экономической безопасности ООО «Краснодар Водоканал» Андрея Кожедуба и экс-начальника отдела подключения новых абонентов компании Татьяны Басюк, обвиняемых в коммерческом подкупе.

В Краснодарском крае вечером 13 января произошел массовый сбой интернет-подключения от провайдера «Ростелеком». По данным ресурса Downradar, было зарегистрировано 346 случаев сбоя соединения.

В Краснодаре проведут проверку сведений об отключениях электроэнергии в поселке Знаменском.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ФК «Краснодар» и других российских клубов на приостановку FIFA контрактов с легионерами.

Краснодарский край занял третье место по спросу жителей на квартиры в Москве в 2022 году.

В 2022 году у 29% жителей Краснодарского края сократилась заработная плата. Регион вошел в число лидеров по доле жителей, чьи зарплаты снизились в минувшем году.

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