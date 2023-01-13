В Краснодарском крае отмечен массовый сбой интернет-подключения

В Краснодарском крае вечером 13 января произошел массовый сбой интернет-подключения от провайдера «Ростелеком». По данным ресурса Downradar, было зарегистрировано 346 случаев сбоя соединения.

Пользователи сообщают о низкой скорости соединения, работе стартовых страниц поисковиков и недоступности страниц личного кабинета на ресурсе провайдера.

В социальных сетях появились сообщения об аварийной ситуации на сетях. В техподдержке компании сообщают о восстановлении работы соединения к 21:00.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram