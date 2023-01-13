В кинотеатрах Кубани с 19 января покажут «Аватар: Путь воды»

В кинотеатрах Анапы, Краснодара,Туапсе и Новороссийска с 19 января будут транслировать новый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Об этом сообщила пресс-служба сети кинотеатров «Монитор».

Сообщается, что фильм будет показан в форматах 2D и 3D в рамках предсеансового обслуживания перед мультфильмом «Дубак» (0+). Показ фантастического фильма уже идет в Армавире.

В Краснодаре картину покажут в залах в «Красной Площади», СБС и «Сити Центре». В ТРЦ СБС 19 января пройдут сразу 19 сеансов в период с 09:00 до 01:00. Стоимость билета варьируется от 340 руб. В кинотеатрах в «Красной Площади» состоится четыре показа по расписанию. В «Сити Центре» показ фильма пройдет только в воскресенье 22 января в VIP-зале. Стоимость билета составит 1,5 тыс. руб.

По данным «Ведомостей», официально прокатного удостоверения у «Аватара: Путь воды» нет. Фильм был произведен на студии 20th Century Studios, которая принадлежит компании Disney (с 1 марта прекратила поставлять фильмы в Россию). Однако, несмотря на риск получить штрафы и судебные иски, киносети решились на показ. Они используют отработанный в прошлые месяцы механизм: голливудские фильмы показываются «предсеансовым обслуживанием». То есть зрители покупают билеты на российскую короткометражку, но предупреждены, что перед ней покажут «Аватар:Путь воды» или другой фильм.

Анастасия Донскова

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