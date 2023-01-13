Бывших топ-менеджеров «Краснодар Водоканал» обвиняют в коммерческом подкупе

На рассмотрении Ленинского районного суда Краснодара находится дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности ООО «Краснодар Водоканал» Андрея Кожедуба и экс-начальника отдела подключения новых абонентов компании Татьяны Басюк. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

В октябре 2022 года суд приговорил к 4 годам условно за совершение коммерческого подкупа экс-начальника технического отдела ООО «Краснодар Водоканал» Юрия Хворова. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, рассказав следствию о правонарушениях своих бывших коллег.

Хворов сообщил, что в 2015 году к руководителям структур ООО «Краснодар Водоканал», отвечающим за подключение новых абонентов, обратился один из учредителей ООО «СК Мегаполис». Он просил посодействовать в заключении договора на подключение ЖК «На Магистральной» к централизованным системам водоотведения и водоснабжения. По версии следствия, за оказание услуги Андрей Кожедуб, Татьяна Басюк и Юрий Хворов потребовали от застройщика 20 млн руб. или права на квартиры в строящемся ЖК на эту же сумму.

Учредители ООО «СК Мегаполис» согласились на предложенные условия и передали сотрудникам «Краснодар Водоканала» права на 14 квартир, которые оформили на подставных лиц. Однако Юрий Хворов сообщил суду, что не получил обещанную недвижимость, так как девелопер не выполнил своих обещаний.

ЖК «На Магистральной» позже признали одним из крупнейших проблемных домов Краснодара. У 631 дольщика было похищено более 1,1 млрд руб. ЖК не достроен до сих пор. В отношении самого застройщика расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 293 УК РФ (халатность). В декабре 2021 года суд наложил арест на имущество ООО «СК "Мегаполис"» стоимостью 400 млн руб. и признал его банкротом. Долгострой в июле 2022 года передали Фонду защиты прав дольщиков.

Татьяна Ручкина

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