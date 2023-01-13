CAS отклонил жалобу ФК «Краснодар» на приостановку контрактов с легионерами

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ФК «Краснодар» и других российских клубов на приостановку FIFA контрактов с легионерами. Об этом сообщает «Ъ».

Жалобу на решение Международной федерации футбола кроме «быков» подали «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». Апелляционная инстанция поддержала решение FIFA разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.

Такое решение федерация приняла весной 2022 года в связи с «ситуацией на Украине». Летом прошлого года решение об отстранении российских команд от участия в еврокубках 2022-2023 года пытались оспорить «Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Зенит».

Анастасия Донскова

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