В Ейском районе уничтожили все поголовье свиней в очаге АЧС

В Ейском районе на предприятии ООО «Торговый дом "Ясени"», являющемся очагом вспышки африканской чумы свиней уничтожили все поголовье скота. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на источник.

В общей сложности ликвидировали 20 тыс. свиней. Новых вспышек в районе не зарегистрировано.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», вспышку АЧС зарегистрировали в декабре 2022 года в Александровском сельском поселении Ейского района. Меры по предотвращению распространения заболевания были утверждены постановлением главы Краснодарского края. Они включали запрет на убой, ввоз, вывоз животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, запрет на все виды охоты, кроме мер по регуляции численности животных.

Подробнее о происшествии в Ейском районе читайте в материале «Ъ-Кубань» «Чумовой инвестпроект».

Анастасия Донскова

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