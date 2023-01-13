Жители Кубани вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Москве в 2022 году

Краснодарский край занял третье место по спросу жителей на квартиры в Москве в 2022 году. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «PRO ОБМЕН».

Доля Краснодарского края (без учета Москвы и Подмосковья) в общей структуре спроса на жилье в столице составила 14,3%. В основном недвижимостью в Москве интересовались жители Сочи и Краснодара.

Первое место по спросу занял Санкт-Петербург. Его жители направили 38,3% от общего числа экстерриториальных заявок на приобретение московских квартир. Второе место занял Алтайский край, жители которого сформировали 18,1% спроса.

В топ-5 регионов по показателю также вошли Башкортостан с долей спроса в 13,6% и Красноярский край (3,2%). Высокий интерес также проявили жители Екатеринбурга и Свердловской области (2,9%), Астраханской области (2,2%).

По словам вице-президента «Гильдии риэлторов Москвы» и руководителя агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерины Никитиной, среди покупателей из регионов больше всего спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средний чек покупки составил 8,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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