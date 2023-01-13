Почти у трети жителей Кубани в 2022 году снизилась зарплата

В 2022 году у 29% жителей Краснодарского края сократилась заработная плата. Регион вошел в число лидеров по доле жителей, чьи зарплаты снизились в минувшем году, сообщает служба исследований hh.ru.

Повысилась заработная плата только у 13% жителей Кубани. Больше всего зарплаты увеличились у жителей Томской области (27%), а также Свердловской и Иркутской областей (по 22%). Всего по стране доходы увеличились у 27% жителей, у 35% зарплата не изменилась.

Челябинская область стала лидером по количеству работников, у которых снизилась зарплата (33%). На втором месте по этому показателю Алтайский край — 31%, и на третьем, вместе с Краснодарским краем, Ленинградская область — 29%.

Татьяна Ручкина

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