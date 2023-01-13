В Краснодаре проверят сведения о перебоях с электроэнергией в поселке Знаменском

В Краснодаре проведут проверку сведений об отключениях электроэнергии в поселке Знаменском. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщения об отключениях выявили сотрудники управления в соцсетях. Согласно полученным сведениям, жители поселка столкнулись с перебоями поставки электричества, продолжавшимися несколько дней подряд. В результате люди остались без отопления, поскольку теплоснабжение в поселке осуществляется только за счет электричества. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Собранные данные стали основанием для проведения доследственной проверки. На месте работают сотрудники ведомства. Они проведут необходимые замеры совместно со специалистами ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверки действиям ответственных лиц будет дана соответствующая оценка.

Анастасия Донскова

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