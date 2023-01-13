В Госдуме предложили освободить уехавших из России от призыва в обмен на работу на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия — За правду») предложил освобождать от призыва мужчин, которые уехали из-за него за рубеж, если они какое-то время поработают в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В интервью «Ведомостям» он назвал такую задумку «дальневосточной амнистией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федот Тумусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Федот Тумусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как заявил депутат, отъезд «многих людей самого продуктивного возраста» может нанести «серьезный удар по экономике и демографии страны, по уровню компетенции трудоспособного населения». Он также отметил, что среди уехавших за рубеж много представителей самых востребованных профессий: в том числе IT-специалисты и инженеры.

«Такая амнистия даст остро нуждающемуся в кадрах региону приток мозгов и рабочих рук, что особенно актуально в связи с общим вектором развития на Восток»,— сказал депутат. По мнению парламентария, его предложение позволит согражданам вернуться на родину и «избежать жизни на чужбине с неминуемым ущербом их социальному статусу, профессиональному росту, семейной жизни». Кроме того, «дальневосточная амнистия» будет способствовать развитию округа и страны в целом, считает депутат.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил 20 декабря 2022 года, что с февраля прошлого года около 100 тыс. IT-специалистов уехали из России и не вернулись. При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании из дружественных стран. По данным ФСБ, с июля по сентябрь 2022 года число выездов россиян за рубеж достигло 9,7 млн: это в два раза больше, чем во втором квартале года (5 млн) и на 1,2 млн больше, чем за тот же период 2021 года.

Куда релоцировались российские специалисты и их деньги — в материале «На кого работает трудовой фронт».

Анастасия Ларина