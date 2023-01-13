В Белоруссии могут ограничить выезд за границу не прошедшим сверку данных военнообязанным

К военнообязанным гражданам Белоруссии, которые не прошли сверку данных в военкоматах, могут применить ограничение на выезд за границу. Об этом сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов, комментируя завершение сверки учетных данных военнообязанных.

«Что касается тех неполных трех процентов, которые на сегодняшний день не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с данными людьми, обратиться можно в любой военный комиссариат»,— отметил Олег Коновалов. «Начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Белоруссия и, возможно, какие-то еще ограничения»,— заявил военный комиссар (цитата по «БрестСИТИ»).

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проверить граждан, находящихся в запасе. После для сверки данных в военкоматы начали вызывать мужчин.

В январе в Минобороны заявили, что мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года, завершены. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных, сообщило военное ведомство.

Воинскую обязанность в Белоруссии исполняют мужчины, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее исполнению, а также женщины, отвечающие установленным требованиям и получившие подготовку по специальностям, необходимым для ВС. Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Белоруссии. В конце сентября господин Лукашенко говорил, что в Белоруссии не будут проводить мобилизацию.

Мария Федотова