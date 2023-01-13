Директор НПЦ наркологии Москвы Копоров задержан по обвинению в мошенничестве

Директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров был задержан по делу главного внештатного психиатра-наркоголога Минздрава Евгения Брюна и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Сергею Копорову, как и другим фигурантам, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Следствие просит арестовать его. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Директор Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— говорится в сообщении.

Евгения Брюна и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева обвиняют в хищении не менее 20 млн руб. при закупке медицинских изделий для департамента здравоохранения Москвы по значительно завышенным ценам. Владимир Якушев признал вину, Евгений Брюн — не признал. Оба фигуранта находятся под домашним арестом до февраля. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

При аресте Евгения Брюна в августе СМИ писали, что дело может быть связано с закупкой по завышенным ценам тестов и реагентов для определения наркологической зависимости для госучреждений.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Следствию понадобилась помощь нарколога».

Анастасия Ларина