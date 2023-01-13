В России впервые получили потомство от клонированной коровы

В Московской области клонированная корова впервые в России принесла потомство. Она родила здорового теленка весом 40 кг. Об этом сообщили в подмосковном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Потомство от клонированной коровы впервые в России получили в Московской области. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Потомство от клонированной коровы впервые в России получили в Московской области. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Следующая фотография 1 / 2 Потомство от клонированной коровы впервые в России получили в Московской области. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Потомство от клонированной коровы впервые в России получили в Московской области. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Теленку дали имя Декабристка — животное родилось 30 декабря 2022 года.

В ведомстве отметили, что ее рождение — важное достижение для ученых, поскольку развитие технологии геномного редактирования возможно лишь в том случае, если клонированные животные способны производить потомство.

Исследования провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. В апреле 2020 года в центре получили первый в России клон крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Специалисты считают, что соматическое клонирование — основная технологическая платформа для геномного редактирования крупного рогатого скота, поэтому необходимо продолжать исследования.

Первым в мире успешно клонированным млекопитающим стала овца Долли. Она была произведена путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Эксперимент провели в 1996 году в Шотландии.

О самых известных клонах животных читайте в публикации «Ъ» «Верблюд, овца, мартышка и беленькая мышка».

Дарья Эрозбек