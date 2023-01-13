Главные новости Юга России. Коротко

Соглашение с «Синарой» по модернизации трамвая в Ростове подпишут в 2023 году. Планы масштабного проекта стоимостью 62 млрд руб. откладываются из-за отсутствия федерального финансирования проекта, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на встрече с прессой.

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Глава администрации Таганрога оштрафован на 50 тыс. рублей из-за несанкционированной свалки.Таганрогский городской суд оставил в силе решение Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину за захламление участка земли вдоль Мариупольского шоссе. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Группа «Агроком» приобрела тепличный комплекс «Вкусы Ставрополья» у ГК «Рост». Компания выкупила 49% в ставропольском предприятии, выяснил «Ъ-Юг». В «Группе Агроком» говорят, что пока не намерены активно участвовать в управлении новым бизнесом. Эксперты отмечают текущую убыточность «Вкусов Ставрополья», связанную с несовершенством технологического оборудования тепличного комплекса.

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Ростов-на-Дону признан самым неблагоприятным городом для развития бизнеса. Донская столица набрала наименьшее количество баллов при оценке условий для ведения бизнеса в рамках исследования о качестве жизни в российских городах, представленного Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Ростов-на-Дону набрал 43 балла из 100 возможных.

В Ростове дефицит водительского состава общественного транспорта составляет 47%. Нехватка водителей вызывает нарушения в работе городских перевозчиков в вечернее время суток, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Новокубанске в пожаре сгорел местный архив ФСИН. В результате возгорания уничтожены сотни архивных дел поднадзорных граждан, сообщили «Ъ-Юг» в управлении ФСИН России по Краснодарскому краю. Задержанный по подозрению в поджоге мужчина объяснил, что проник в здание и поджег документы, чтобы согреться.

Предприятию «Апшеронск» могут запретить заготовку и продажу древесины. В Краснодаре суд рассмотрит кассационную жалобу краевого Министерства природных ресурсов которое настаивает на запрете для производственного деревообрабатывающего комплекса «Апшеронск» деятельности по заготовке и продаже древесины. Минприроды считает, что арендованный на льготных условиях лесной фонд может использоваться только для производства плит МДФ, а не для лесозаготовки.

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Компания Эдуарда Зернина «Био-Тон» покупает хозяйство в Ставропольском крае. ООО «Агропромышленная корпорация» располагает более чем 15 тыс. га сельскохозяйственной земли оценочной стоимостью до 2,5 млрд руб. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, владеющий ООО «Компания "Био-Тон"», планирует разбираться с хозяйством с учетом перспектив местного рынка.

Ростовский театрально-выставочный центр Makaronka сменит команду. Кураторы проекта вынуждены прекратить свою деятельность в центре из-за финансовых сложностей, сообщается в Telegram-канале творческой площадки. Makaronka сохранит прежний адрес, но ее коллектив изменится.

Осужденный Вячеслав Цеповяз присутствует на суде в качестве потерпевшего. В Ростове-на-Дону на первом слушании уголовного дела против жителя станицы Кущевской Александра Исюка, обвиняемого в мошенничестве и ложном доносе на членов банды «Цапки», в качестве потерпевшего участвовал Вячеслав Цеповяз. Он прибыл в зал судебных заседаний несмотря на то, что отбывает срок в колонии в Волгорадской области, сообщил анонимный источник «Ъ-Юг».

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Более 250 многодетных отцов Ростовской области вернулись домой после мобилизации. Мужчины оставили службу в связи с корректировками Минобороны об отсрочке от мобилизации для этой категории военнообязанных, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.