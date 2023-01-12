Ростов-на-Дону признан наименее подходящим городом для развития бизнеса

Донская столица заняла последнее место в списке городов наиболее подходящих для ведения бизнеса по итогам 2022 года, следует из данных исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации о качестве жизни в российских городах.

Согласно информации ежегодного мониторинга научного коллектива вуза, Ростов-на-Дону набрал 43 балла из 100 возможных при оценке условий для ведения бизнеса. Это минимальный результат по стране. Максимальный балл донская столица набрала в оценке по спокойствию эмоционального фона — 84 балла. Краснодар набрал 49 баллов по уровню условий для бизнеса и 91 балл по уровню спокойствия. В Ставрополе условия для предпринимательства оценили на 56 баллов, и стабильность эмоционального состояния на 86 баллов.

Лидерами по качеству жизни горожан в России Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

В исследовании учитывались города с населением более 250 тыс. человек. Индекс качества жизни исследователи рассчитывают на основании данных социологического мониторинга настроений горожан. Оцениваются такие показатели как материальное благополучие, качество медицинских услуг, доступность недвижимости, экологическая обстановка, качество работы вузов, работа ЖКХ, состояние дорог, уровень деструктивного поведения, конфликтность в общественных отношениях, интерес к культурным ценностям, условия для бизнеса, тревожность населения, протестная активность, готовность к миграции.

Ранее сообщалось, что Кубань и Дон вошли в рейтинг лучших регионов для построения карьеры.

Анастасия Назарова