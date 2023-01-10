В Новокубанске в пожаре сгорел местный архив ФСИН

В управлении ФСИН России по Краснодарскому краю «Ъ-Юг» подтвердили информацию социальных сетей о том, что прошлой ночью в помещении архива местного отдела ведомства произошел пожар.

При пожаре никто не пострадал, огонь удалось локализовать на площади около 20 кв. м. В результате возгорания уничтожены сотен архивных дел поднадзорных граждан. Причины происшествия устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза.

В качестве возможной причины происшествия правоохранительные органы рассматривают версию поджога, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога, сообщает краевая прокуратура.

Анна Перова, Краснодар