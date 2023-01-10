Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:29

В Новокубанске в пожаре сгорел местный архив ФСИН

В управлении ФСИН России по Краснодарскому краю «Ъ-Юг» подтвердили информацию социальных сетей о том, что прошлой ночью в помещении архива местного отдела ведомства произошел пожар.

При пожаре никто не пострадал, огонь удалось локализовать на площади около 20 кв. м. В результате возгорания уничтожены сотен архивных дел поднадзорных граждан. Причины происшествия устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза.

В качестве возможной причины происшествия правоохранительные органы рассматривают версию поджога, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога, сообщает краевая прокуратура.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...