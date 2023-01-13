Соглашение с «Синарой» по модернизации трамвая в Ростове подпишут в 2023 году

Компания «Синара» приступит к строительству новых трамвайных линий в 2023 году, после подписания концессионного соглашения, которое планировалось заключить еще в 2022 году. Планы масштабного проекта временно отложились из-за отсутствия федерального финансирования проекта, сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на встрече с прессой.

«Проект скоростного трамвая предусматривает 18 млрд рублей федерального участия, — цитирует градоначальника Dоnnews.ru. — До конца 2022 года мы эти деньги не получили. Однако в бюджете страны на 2023 год они предусмотрены. Есть проект постановления правительства России об участии в реализации инвестиционного соглашения».

Алексей Логвиненко добавил, что как только средства будут выделены, власти города и «Синара» заключат соглашение.

Также глава администрации сообщил, что первую линию построят из Левенцовки в центр. Прокладка путей из мкр Суворовский к центру осложнена необходимостью выкупа земли.

Напомним, проект модернизации ростовского трамвая предусматривает строительство 103 км трамвайных путей, покупку 61 трехсекционных трамваев и модернизацию 30 действующих, а также строительство двух депо. Выполнит все работы «Синара» на условиях концессии, в срок до 2028 года. Срок концессии составит 25 лет. Объем финансирования инвестпроекта — 62 млрд руб.

Анастасия Назарова