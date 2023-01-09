Ростовский театрально-выставочный центр Makaronka сменит команду

Кураторы ростовского театрального центра Makaronka заявили о роспуске прежнего коллектива. Сообщение об этом команда опубликовала в Telegram-канале организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Makaronka Фото: Telegram-канал Makaronka

В тексте обращения к аудитории заявлено, что денег от деятельности центра не хватает, чтобы закрыть все возникающие потребности членов коллектива.

«Продажи билетов идут хорошо, потому что мы научились делать это. Однако этих денег недостаточно, чтобы иметь зарплаты и чувствовать, что базовые потребности всех членов нашей команды закрыты. И, что важно, продолжать создавать новые проекты и быть устойчивыми», — написано в сообщении творческого коллектива.

Кураторы проекта приняли решение о прекратить совместную деятельности на площадке центра, но сам проект продолжит работать с новым составом. Художник Лейли Асланова в комментарии «161.RU» сообщила, что Makaronka сохранит прежний адрес: на ул.18-й Линии, 8. Среди причин, приведших к решению о смене команды, она назвала финансовые сложности с арендой и зарплатой членам коллектива.

В число кураторов арт-площадки входили Дмитрий Цупко, Лейли Асланова, Юрий Арефьев, Наталья Цупко, Анна Бабаева, Валентина Волженская, Андрей Шкрабак и Максим Березин. Центр был организован силами коллектива «Театр 18+» — негосударственного театра, существовавшего в Ростове-на-Дону с 2013 по 2020 года. Ранее «Ъ-Юг» публиковал интервью с учредителем «Театра 18+» Евгением Самойловым.

Анастасия Назарова