«Агроком» распробует «Вкусы Ставрополья»

Как стало известно «Ъ-Юг», «Группа Агроком» стала совладельцем комплекса по производству клубники «Вкусы Ставрополья». Компания выкупила 49% в этом предприятии у структур одной из крупнейших российских тепличных компаний — ГК «Рост». В «Группе Агроком» говорят, что пока не намерены активно участвовать в управлении новым бизнесом. Эксперты отмечают текущую убыточность «Вкусов Ставрополья», связанную с несовершенством технологического оборудования тепличного комплекса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Группа Агроком» не намерена активно участвовать в управлении новым активом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ «Группа Агроком» не намерена активно участвовать в управлении новым активом

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ООО «Агроком холдинг» (структура «Группы Агроком» Ивана Саввиди) раскрыло сведения о новой дочерней компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 27 декабря «Агроком холдинг» владеет долей 49% в ООО «Ставропольский актив», еще 2% записаны на Александра Разоренова (топ-менеджер структур «Группы Агроком»). Ранее эти доли принадлежали, соответственно, ООО «УК “Агрокапитал”» (структура ГК «Рост») и Дмитрию Лашину (связан с ГК «Рост»). Еще 49% «Ставропольского актива» остаются во владении его основателя Анны Андреевой.

В свою очередь, «Ставропольский актив» — единственный учредитель ООО «Вкус Ставрополья». Это комплекс теплиц площадью 6 га в Предгорном районе края (рядом с Кисловодском). Предприятие специализируется на производстве клубники. Как заявлено на его сайте, мощности рассчитаны на выращивание 940 т ягоды в год.

Как сообщил «Ъ-Юг» гендиректор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий, группа не намерена активно участвовать в управлении новым активом. Топ-менеджер отметил, что у тепличного комплекса возникли финансовые проблемы, при этом у его владельцев имелись разногласия относительно ведения бизнеса.

По словам Сергея Сапотницкого, «Группа Агроком» приобрела долю одного владельца «Ставропольского актива», чтобы «подставить плечо» другому. Стоимость покупки он конкретизировать затруднился, сославшись на «сложность сделки».

Сергей Сапотницкий также отметил, что новый партнер в будущем может выкупить долю «Группы Агроком» в «Ставропольском активе», между сторонами имеется соответствующая договоренность. Когда группа рассчитывает выйти из этого бизнеса, господин Сапотницкий не уточнил. «Чем успешнее там будут идти дела, тем короче будет срок нашего участия», — сказал топ-менеджер.

Как рассказала «Ъ-Юг» гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова, проект создания тепличного комплекса «Вкусы Ставрополья» был инициирован в 2018 году компанией, зарегистрированной в Великобритании (по данным «СПАРК-Интерфакса», это Vostok Holdings Ltd). Однако из-за иностранного происхождения она не могла получить государственную субсидию на реализацию проекта, в связи с чем компания перешла под управление российских владельцев.

По данным Тамары Решетниковой, возможности этого тепличного комплекса позволяют выращивать клубнику в осенне-зимний период, когда цены на продукт наиболее высокие. Тем не менее его владельцам не удалось обеспечить финансовую успешность бизнеса. «У них были завышенные ожидания относительно возможной цены реализации продукта», — отметила эксперт.

По ее словам, из-за проблем «в аграрном моменте» тепличный комплекс не смог обеспечить запланированную урожайность и необходимое качество клубники, в частности, по размеру ягод. Соответственно, была снижена цена реализации, что, в свою очередь, отразилось на выручке, которая не соответствовала изначальному бизнес-плану, ставшему основой для получения банковского кредита на строительство комплекса.

Эксперт отметила, что «Вкусы Ставрополья» получают урожай, по объему соответствующий примерно половине проектных возможностей комплекса.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Вкусы Ставрополья» за два последних отчетных года составила 278 млн руб. и 320 млн руб. Предприятие имело чистый убыток, соответственно, 59 млн руб. и 77 млн руб.

Тамара Решетникова говорит, что технологические проблемы «Вкусов Ставрополья» обусловлены отсутствием ассимиляционной подсветки, которая может обеспечить необходимые качество и урожайность клубники. Эксперт также отметила дороговизну оснащения этой технологией освещения. По ее словам, цена строительства обычной теплицы составляет около € 1,5-2 млн за гектар, при этом стоимость оборудования ассимиляционной подсветки обойдется на треть больше.

Вадим Водолазов