Глава администрации Таганрога оштрафован на 50 тыс. рублей из-за несанкционированной свалки

Таганрогский городской суд оставил в силе решение Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину за захламление участка земли вдоль Мариупольского шоссе. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Инициатором привлечения чиновника к ответственности выступило Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. По данным ведомства, в результате проверки, проведенной специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ» и сотрудниками управления, было выявлено бездействие главы администрации в ликвидации свалки на Мариупольском шоссе. Михаилу Солоницину выписали штраф. Глава администрации пытался оспорить решение о назначении наказания, но суд не поддержал его позицию.

По данным Donnews, глава администрации Таганрога намерен продолжить спор в Ростовском областном суде.

Анастасия Назарова