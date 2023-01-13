Какие художественные и образовательные проекты будет развивать центр в ближайшем году? Как изменилась работа галерей и мастерских? И повлияла ли пандемия на развитие искусства в целом? Эти и другие вопросы арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич обсудил с владелицей «Винзавода» Софьей Троценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Как «Винзавод» провел прошлый неоднозначный год? Какие достижения, которые, несомненно, были, несмотря на все обстоятельства, вы бы отметили?

— Во-первых, для нас 2022 год был особенным еще в связи с тем, что нам исполнилось 15 лет. И на протяжении всего этого времени, которое мы работаем, ситуация была сложная, потому что менялось отношение к современному искусству. Одной из наших задач было сделать его более понятным, открытым, доступным, а саму систему работающей.

Во-вторых, конечно, большие потрясения начались во время пандемии, изменилась абсолютно вся система коммуникации. Мы были во многом ориентированы на работу на площадке, хотя последние 10 лет и выступаем как институция, которая занимается системной поддержкой молодых талантливых людей, тех, кто хочет связать свою профессиональную деятельность с современным искусством, — это и художники, и кураторы, и критики. Нам пришлось сделать важный шаг, немножко поменять программу, и мы сконцентрировались на поддержке художников и независимых сообществ.

Наша задача была помочь им сориентироваться, как они могут в меняющихся постоянно обстоятельствах профессионально продолжить развиваться именно здесь. И мы открыли дополнительные мастерские для художников в декабре, провели IV маркет современного искусства. Он был сделан для того, чтобы связать художников из регионов с их потенциальными коллекционерами. И делали большой open call для художников и независимых сообществ, чтобы дать им возможность высказаться на этой площадке, как-то себя проявить, показать.

— Расскажите чуть подробнее о мастерских «Винзавода». Как они функционируют — это резиденция, где художники живут, или вы предоставляете только пространство для работы и, возможно, материалы?

— Это место, которое может быть использовано только для работы. Поэтому у них мастерские, и они оплачивают только коммунальные услуги, здесь работает минимальное администрирование.

У нас же в мастерских, по сути, два блока. Наш проект «Старт» стал первой платформой, профессиональным шагом по работе с начинающими художниками. Дальше он получил развитие в формате «Открытых студий. Это образовательная площадка, где художники на пять месяцев получают кураторскую поддержку, знакомятся со всеми ключевыми участниками арт-рынка, от которых потом зависит развитие их карьеры. Это своего рода продюсирование, но без коммерческой составляющей, потому что мы с них за это ничего не берем, не продаем их работы, они сами это делают. Наша задача — помочь им сориентироваться в том, как система искусства устроена, какое в ней ценообразование, что в профессии происходит, а также соединить их со всеми ведущими участниками рынка.

В 2022 году была отдельная программа, которая заключается в том, что мы сделали 20 мастерских, куда по open call на год даем возможность заехать и работать художниками. Это рабочее пространство, где авторы путем нашей совместной работы с ними, по сути, становятся небольшим сообществом; где они могут делать общие проекты на площадке, выходить за пределы своих мастерских, участвовать во всех инициативах, которые проходят на территории «Винзавода».

— А что происходит с вашими обычными, традиционными резидентами, художественными галереями?

— У нас все галереи, слава богу, держатся. В период пандемии мы дали всем нашим ключевым резидентам скидки 90%, что чуть не подкосило нашу деятельность, но, тем не менее, для нас это было важно. Потому что мы понимаем, что работаем с ключевыми игроками, которые влияют на арт-рынок. Мы их выбирали, они выбирали нас. В этот сложный для всех период нам важно их поддержать, потому что они в какой-то момент времени в нас поверили и до сих пор работают с нами. У всех галерей есть программа почти на год вперед со своими художниками, поэтому в этом смысле ничего не изменилось.

— Софья, какие можно дать прогнозы на 2023 год, что будет?

— Мы очень хорошо понимаем, как хотим выстраивать отношения, на что ориентирована наша работа. Мы для себя сформулировали три ключевых направления. Первое связано с проектом «Артмоссфера» — это биеннале Urban Art, его куратор Сабина Чагина, и мы его всячески развиваем. Второе направление — это поддержка новых имен, New Names. Это наш проект «Открытые студии», мастерские, различные образовательные программы для начинающих художников. И третье направление — арт-рынок, куда входят вернисажи с галереями, а также Ассоциация галерей.