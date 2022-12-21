Путь самоорганизации

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких художников представят российские галереи в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Маленькой зимней ярмарки» Фото: Пресс-служба «Маленькой зимней ярмарки»

В центре современного искусства «Винзавод» с 23 по 25 декабря пройдет первая «Маленькая зимняя ярмарка». В «Цехе Белого» покажут актуальное искусство 19-ти экспонентов, большинство из которых входят в Ассоциацию галерей (АГА). Ассоциация недавно отметила два года и теперь проводит ярмарку. Практически путем самоорганизации, кстати.

Автор идеи ярмарки и основатель 11.12 GALLERY Александр Шаров рассказал следующее: «У нас даже распределение стендов было публичным, открытым, через жеребьевку. Были номера, названия галерей, черный мешок. Весной мы можем сделать большую ярмарку и уже заранее готовимся к тому, чтобы в таком же большом, хорошем масштабе показать современное искусство».

А некоторые галеристы поведали мне о том, что конкретно будут выставлять. На стенде галереи Artstory — работы Владимира Мигачева, Александра Кабина, Маши Шмидт и Александра Дедушева. При этом обещают, что некоторые работы будут представлены по вполне новогодним ценам. Галерея a-s-t-r-a покажет работы Алексея Морозова — как известные публике по музейным выставкам, так и специально созданные совсем недавно. Помимо этого, на стенде будут представлены новые бюсты Павла Бушуева, замеченного на прошедшей ярмарке Cosmoscow.

Pogodina Gallery попробует создать новогоднее настроение, показывая новые лентикуляры Ольги Тобрелутс. Это такие панели, на которых за счет голограммы создается эффект движения изображения. «Е.К.АртБюро» покажет работы Лаврентия Бруни, Андрея Филиппова, Паруйра Давтяна, Марии Казун. У галереи Syntax — работы Гоши Острецова, Людмилы Константиновой и «Союза невозможных». Работы анонимной группы «невозможных» художников — гиперреалистические, кропотливо выписанные маслом на холсте сетевые мемы, дадаистский ответ авторов на «эпоху великих испытаний».