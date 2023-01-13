Доллар и евро перешли к снижению после возобновления валютного правила

Курс рубля утром 13 января продолжил расти к доллару и евро. Доллар снижается до 67,3 руб., евро опускается ниже 73 руб. Юань торгуется на уровне 10 руб. Это следует из данных Мосбиржи.

К 11:25 доллар снижался до 67,24 руб., евро — до 72,8 руб. Индекс Мосбиржи был на уровне 2 183, индекс РТС — 1022.

Рубль укрепляется после решения Центробанка, который с 13 января в рамках валютного правила вернулся к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить в инструменте «китайский юань—рубль».

Подорожали на торгах акции АФК «Система» (+2,4%), Polymetal (+0,6%), Мосбиржи (+0,5%), ВТБ (+0,5%), «Интер РАО» (+0,5%), НЛМК (+0,4%), «Магнита» (+0,3%).

Подешевели акции OZON (-0,9%), «Аэрофлота» (-0,6%), «Газпрома» (-0,5%), «РусГидро» (-0,5%), «Роснефти» (-0,4%), TCS Group (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% «префы»), ММК (-0,3%), «Норникеля» (-0,3%), «Яндекса» (-0,2%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о валютном правиле — в материале «Минфин взял за правило».

Анастасия Ларина