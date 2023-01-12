Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 января

11:51. На полигоне Яковлевского горокруга Белгородской области идет плановая работа российских военнослужащих, администрация просит жителей сохранять спокойствие.

11:10. На одном из домов в Белгороде появится мурал в благодарность бойцам ПВО, оберегающим облцентр, рассказали в пресс-службе облправительства. На фасаде дома по улице Преображенской инициаторы проекта, женское движение «Катюша», предлагает изобразить богатыря, который щитом закрывает мирный город от летящих ракет. На картину у художников уйдет 2-3 дня работы и около 400 банок специальной краски.

10:02. В Белгороде продолжают проверку системы оповещения населения. Сегодня сирены включат в 14:30 в районе регионального МЧС на пр. Славы, 102. Это плановая работа, которая продлится до 24 января. В день проверяется по одному объекту.