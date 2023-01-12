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обновлено 11:52

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:51. На полигоне Яковлевского горокруга Белгородской области идет плановая работа российских военнослужащих, администрация просит жителей сохранять спокойствие.

11:10. На одном из домов в Белгороде появится мурал в благодарность бойцам ПВО, оберегающим облцентр, рассказали в пресс-службе облправительства. На фасаде дома по улице Преображенской инициаторы проекта, женское движение «Катюша», предлагает изобразить богатыря, который щитом закрывает мирный город от летящих ракет. На картину у художников уйдет 2-3 дня работы и около 400 банок специальной краски.

10:02. В Белгороде продолжают проверку системы оповещения населения. Сегодня сирены включат в 14:30 в районе регионального МЧС на пр. Славы, 102. Это плановая работа, которая продлится до 24 января. В день проверяется по одному объекту.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 января

12 января в Железногорске Курской области простятся с жителем города Максимом Прошиным, который после мобилизации с 10 октября участвовал в спецоперации и погиб…

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