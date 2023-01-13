Главные новости к утру 13 января

Российские военные взяли Артемовск (Бахмут) в ДНР в окружение, утверждает советник врио главы республики Игорь Кимаковский. Украина пока никак не комментировала эту информацию.

Росавиация потребовала от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников, узнал «Ъ». Основанием для проверок чиновники называют жалобы пассажиров на ненормативную лексику.

Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России, сообщила первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова. Она уточнила, что документ представят позднее в этом году.

Минцифры передумало тратить 22 млрд руб. на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, выяснил «Ъ». Средства предназначались на субсидирование разработки приложений для ОС и адаптации под нее мобильных устройств, но в правительстве решили, что это нецелесообразно.

Экс-девелопер Альберт Худоян попросил заменить ему остаток срока на исправительные работы, сообщил его адвокат. В 2021 году Худояна приговорили к шести годам колонии общего режима за организацию хищения, в 2022 году приговор ужесточили до восьми лет. О деле

Российские фармритейлеры столкнулись с ограничением поставок препарата «Сталораль», выпускаемого французской Stallergenes, узнал «Ъ». Это средство применяется при аллерген-специфической иммунотерапии. Российский аналог выпускается в меньших объемах, говорят эксперты.

В возрасте 54 лет умерла Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли. Ее госпитализировали после остановки сердца. Она была единственной наследницей своего отца.

UnionPay в 2022 году показала многократный рост по количеству карт, выпущенных банками РФ, а также по объемам операций, выяснил «Ъ». Большинство операций оплаты и снятие наличных по картам этой платежной системы происходили за границей.

В Венеции отложили до лета ввод платы с туристов за однодневное посещение города без ночевки. Планируется взимать от €3 до €10 с человека.

О предстоящих 13 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».