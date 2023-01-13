Власти Венеции отложили до лета введение платы с туристов, приезжающих на день

В Венеции до лета не будут вводить плату с туристов за однодневное посещение города без ночевки, заявил «РИА Новости» представитель мэрии. Планируется брать с человека от €3 до €10.

Изначально предполагалось, что плату введут с понедельника, 16 января. В мэрии пояснили, что для подготовки этой меры нужно около полугода. «Городской совет решил перенести дату как минимум до лета»,— уточнил собеседник агентства.

Власти Венеции хотели взимать налог с июля 2020 года, но передумали из-за пандемии коронавируса. От платы уже освободили жителей региона Венето, а также инвалидов, учащихся и сотрудников местных предприятий.

Размер взноса зависит от загруженности города туристами. С помощью этого нововведения власти Венеции хотят ограничить поток тех, кто не остается ночевать в городе. Посещение Венеции нужно будет бронировать через специальный сайт и подтверждать QR-кодом.

Лаура Кеффер