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Коммерсантъ FM
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Экс-девелопер Худоян попросил заменить ему остаток срока на исправительные работы

В Люблинский районный суд Москвы поступило ходатайство о замене экс-владельцу Optima Development Альберту Худояну неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат осужденного Сергей Чижиков.

«Поскольку Альберт уже отбыл по приговору больше половины срока, у него появилось право подать ходатайство в порядке ст. 80 УК РФ, на замену лишения свободы исправительными работами. Мы его подали»,— уточнил он. Дата судебного заседания еще не назначена.

В ноябре 2021 года Худояна приговорили к 6 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. за организацию хищения у своего бизнес-партнера актива, оцениваемого в 4,2 млрд руб. В августе 2022 года суд ужесточил ему наказание на два года, до 8 лет лишения свободы, а штраф увеличили до 1 млн руб. Он отбывает срок в исправительной колонии общего режима.

Подробности — в материале «Ъ» «Девелоперу начислили два года».

Лаура Кеффер

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