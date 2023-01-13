Главные анонсы 13 января

В Уфе пройдет прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Похороны пройдут на Мусульманском кладбище.
С 13 января Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины по вопросу гуманитарного коридора.
Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине.
В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится заседание по делу об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра».
Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит административное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении директора Музея истории Игоря Пушкарева.
В Вашингтоне планируется встреча президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды.
В Чехии пройдет первый тур президентских выборов.
С 13 по 15 января в Японии пройдет Токийский автосалон.