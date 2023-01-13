Главные анонсы 13 января

В Уфе пройдет прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Похороны пройдут на Мусульманском кладбище.

С 13 января Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины по вопросу гуманитарного коридора.

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится заседание по делу об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра».

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит административное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении директора Музея истории Игоря Пушкарева.

В Вашингтоне планируется встреча президента США Джо Байдена и премьера Японии Фумио Кисиды.

В Чехии пройдет первый тур президентских выборов.

С 13 по 15 января в Японии пройдет Токийский автосалон.