Аллергию ограничили в средствах

Российские фармритейлеры с первых дней января столкнулись с ограничением поставок выпускаемого французской Stallergenes препарата «Сталораль». Это средство применяется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), назначаемой пациентам за несколько месяцев до начала цветения растений. Российский аналог выпускается в меньших объемах, говорят эксперты. Проблемы со «Сталоралем» возникли из-за логистических трудностей, завезенных с января по ноябрь лекарств оказалось меньше на 17,5% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изучив ассортимент аптечных сетей ряда регионов, включая Москву, Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, Калужскую области, “Ъ” не обнаружил в наличии применяемого при АСИТ препарата «Сталораль» от французской Stallergenes. На некоторых онлайн-площадках также оказалось невозможным забронировать лекарство, хотя оно и представлено на витринах по цене от 6,5 тыс. руб. за упаковку из трех флаконов и от 15,6 тыс. руб. за пять флаконов.

Опрошенные “Ъ” врачи частных медучреждений подтверждают проблему. У некоторых клиник есть остатки ранее закупленных ранее партий лекарств, которые сейчас назначаются пациентам, уточнил один из собеседников “Ъ”.

Как поясняют врачи, «Сталораль» применяется в качестве базового препарата при АСИТ для лечения аллергии на пыльцу деревьев — одного из самых распространенных в РФ видов заболевания. Пациенты должны начать применять лекарство за два-три месяца до наступления весны, и сейчас у многих аллергиков началась терапия. Более того, лечение необходимо проводить три-пять лет желательно без перерыва и без замены препарата, подчеркивает руководитель отделения аллергологии Европейского медцентра Каринэ Варданян. Врач-аллерголог сети «Медси» Татьяна Семенычева добавляет, что смена препарата безопасна, но «есть разница в эффективности».

Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова подтверждает, что сети столкнулись с ограничением поставок «Сталораля» из-за отсутствия препарата у дистрибуторов. «Информации о сроках ближайших поставок нет»,— добавляет она. Опрошенные “Ъ” крупные фармритейлеры отказались от комментариев, но неофициально говорят об отсутствии в рознице «Сталораля» или сбое с его поставками.

По словам источника “Ъ” среди дистрибуторов, проблема возникла у производителя. Представитель Stallergenes в России пояснил “Ъ”, что перебоев в производстве нет, но поставки в конце 2022 года «осуществлялись с задержкой», с чем и связан дефицит. В компании обещали наладить процесс в ближайшее время. «Скорее всего, на фоне высокого сезона произошла некоторая рассинхронизация поставок и спроса на препарат»,— считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По подсчетам эксперта, за январь—ноябрь 2022 года в Россию было ввезено 90,6 тыс. упаковок «Сталораля аллергена пыльцы березы» на общую сумму 448,7 млн руб. Это на 17,5% меньше год к году в натуральном выражении, но больше на 65,5% в денежном. Рекордный объем лекарства был ввезен в страну в 2021 году, когда поставки вдвое превысили итоги 2020 года, уточняет господин Беспалов.

В то же время, по данным RNC Pharma, российский аналог препарата от НПО «Микроген» выпускался в значительно меньшем объеме — около 2 тыс. упаковок за 11 месяцев 2022 года. Но и этого средства сейчас нет в наличии, добавляет Виктория Преснякова. С аналогом от «Микрогена» часто бывают перебои с поставками, подтверждает Татьяна Семенычева. К тому же, по ее словам, этот препарат «не такой универсальный» для АСИТ, как «Сталораль». В отличие от последнего, являющегося сублингвальным (подъязычным) лекарством, российский аналог — это водно-солевые экстракты аллергенов для подкожного введения, что требует проводить каждую процедуру в клинике.

«Сталораль» — не единственный препарат, с поставками которого могут быть перебои. Росздравнадзор 11 января предупредил о возможных временных задержках в доставке лекарств в аптеки, связанных с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

Ольга Август