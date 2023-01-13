Банкир задолжал миллиарды прокурорам

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура требует взыскать в доход государства с бенефициара обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ, бывший расчетный центр платежной системы WebMoney) Андрея Трубицина, его супруги и двух подконтрольных экс-банкиру компаний более 10 млрд руб. Как полагают в надзорном ведомстве, эти средства господин Трубицин и связанные с ним лица и структуры получили в результате отмывания нелегальных доходов, которые выводились из России транзитом через аффилированные с экс-банкиром фиктивные болгарскую и кипрскую фирмы. Обстоятельства вывода активов сейчас изучает Следственный комитет России (СКР).

Небольшой астраханский ККБ, имевший филиалы в Москве и Санкт-Петербурге, был лишен лицензии 11 февраля прошлого года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение «не осуществляло традиционную банковскую деятельность», специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции (являлось расчетным центром и гарантом сделок внутри популярной платежной системы WebMoney). Кроме того, банк не проводил работу «по изучению экономического смысла» операций своих клиентов, среди которых были «нелегальные участники финансового рынка».

На последнее обстоятельство во время проверки деятельности кредитного учреждения обратила внимание и Генпрокуратура. В частности, надзорным органом было установлено, что ККБ в интересах Андрея Трубицина, являвшегося конечным бенефициаром банка, совершались ничтожные сделки, направленные «на легализацию денежных средств, полученных от противоправных финансовых операций и не имеющих подтверждения законности их происхождения». При этом сам банк, считают в надзорном ведомстве, использовался его владельцем для отмывания нелегальных доходов, поступавших через аффилированные с господином Трубициным болгарскую фирму Fincom Teh Ltd и кипрскую компанию Northforce Limited. Последние в Генпрокуратуре называют фиктивными, и самому банку они нужны были якобы «исключительно для вывода крупных объемов денежных средств за пределы Российской Федерации под видом легальной деятельности». На момент отзыва у ККБ лицензии на счетах обоих компаний в этом банке в общей сложности находилось около $140 млн. Причем большую их часть владельцы Fincom и Northforce успели вывести в другой российский банк прямо в день прекращения деятельности ККБ. В обстоятельствах и правомерности этих трансакций сейчас разбирается СКР.

После ликвидации банка в апреле 2022 года Арбитражным судом Астраханской области Агентство по страхованию вкладов (АСВ) весьма оперативно рассчиталось со всеми кредиторами ККБ. Отметим, что остававшихся в банке активов для этого было вполне достаточно, а сами требования 288 вкладчиков были относительно небольшими — всего около 500 млн руб.

Более того, после расчета с кредиторами в банке нераспределенными остались в общей сложности еще более 3 млрд руб. Узнав об этом, являвшийся единственным акционером ККБ Андрей Трубицин, обратился в АСВ с заявлением о возвращении ему оставшегося имущества банка. Причин отказать в этом занимавшееся ликвидацией банка агентство не нашло и отправило на счет экс-владельца ККБ более 2,7 млрд руб. Из них 500 млн руб. господин Трубицин перевел своей супруге Ирине Клочковой. В АСВ “Ъ” заявили, что действовали исключительно в рамках закона, поскольку «после расчетов с кредиторами учредитель банка был вправе получить оставшееся имущество своей организации, а сведениями относительно происхождения находившихся в банке денежных средств агентство на тот момент не обладало».

Между тем все сделки с валютой и рублями в ККБ в Генпрокуратуре считают ничтожными, а поскольку деятельность самого Андрея Трубицина и его банка «носила противоправный характер, подрывающий экономическую безопасность государства», то все обнаруженные деньги подлежат взысканию в доход государства. При этом замгенпрокурора Игорь Ткачев настаивает на изъятии средств не только у господина Трубицина (2,4 млрд руб.), его супруги Ирины Клочковой (500 млн руб.) и компаний Fincom и Northforce (более $100 млн), но и остающихся на счетах АСВ (проходит по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований) почти 162 млн руб.

К рассмотрению этого иска уже приступил Гагаринский райсуд Москвы. При этом сомневаться в том, что требования замгенпрокурора Ткачева будут отклонены, не приходится. Во всяком случае, в прошлом году столичные суды без особых проблем и проволочек удовлетворили его требования о конфискации активов экс-мэра Махачкалы Саида Амирова, братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и проч. Оперативно получить комментарии представителей ответчика “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович