Петербургским НИИ и университетам выделят 1,7 млрд рублей на новые приборы

Научным и образовательным организациям Санкт-Петербурга предоставят гранты из федерального бюджета на общую сумму в 1,7 млрд рублей на масштабное обновление приборной базы, сообщила пресс-служба Смольного в четверг, 12 января.

Всего деньги получат 24 научно-образовательные организации Наибольшие гранты достанутся Национальному медицинскому исследовательскому центру имени Алмазова (340 млн рублей), получат Физико-техническому институту имени А.Ф. Иоффе РАН и СанктПетербургскому государственному университету (по 227 млн рублей).

Губернатор Александр Беглов отметил, что обновление материально-технической базы позволит научным организациям снизить зависимость от иностранных комплектующих.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на строительство школ в Петербурге в ближайшие годы направят более 9 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.

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