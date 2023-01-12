Более 9 млрд рублей направят на строительство школ в Петербурге в ближайшие годы

В Санкт-Петербурге на строительство новых школ в 2023-2025 годах направят более 9 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Половину из суммы Петербург получил в рамках реализации нацпроекта «Образование». Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее соглашение с Минпросвещения. Еще 2,33 млрд руб. выделят на проведение в Петербурге чемпионата по профессиональному мастерству.

Проект «Цифровая образовательная среда» принесет 323 млн руб. на обновление материально-технической базы школ, еще 124,7 млн руб. выделят на создание детских центров «IT-куб».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Петербург получит 140 млн руб. до 2025 года на профилактику инфекционных заболеваний.

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