Мишустин наградил военкоров правительственными премиями

Премьер-министр Михаил Мишустин в Доме правительства наградил военкоров и журналистов правительственными премиями в области СМИ за 2022 год. Награды получили корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный и Андрей Руденко, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, а также военкор RT Андрей Филатов. Размер премии — 1 млн руб.

Андрею Руденко и Семену Пегову премии вручили «за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной военной операции»;

Андрею Филатову — «за освещение событий специальной военной операции на Telegram-канале "Военная хроника"» (орфография сохранена);

Андрею Поддубному — «за обеспечение информационного освещения боевых действий и мероприятий по восстановлению мирной жизни в период специальной военной операции».

Премии также получили: главред Regnum Марина Ахмедова, ведущий программы «Вести» Николай Долгачев, журналист Андрей Рогаткин, автор одноименной программы на ВГТРК, корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько, корреспондент НТВ Анатолий Майров, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, журналисты «Комсомольской правды» и телеведущий Андрей Малахов.

В октябре Минцифры пообещало оказывать юридическую и информационную поддержку военным корреспондентам, которые освещают события военной операции России на Украине. В ноябре Владимир Путин включил в состав Совета по правам человека при президенте военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Комментируя это решение, Дмитрий Песков заявил, что на фоне военной операции в России «сложился феномен военкоров».

Анастасия Ларина